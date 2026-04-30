Brigade Hotel Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Brigade Hotel Ventures stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,30 INR und einen Umsatz von 5,80 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at