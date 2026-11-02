Bright Brothers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bright Brothers ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bright Brothers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,54 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,06 Prozent auf 1,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 989,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at