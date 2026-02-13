Bright Brothers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bright Brothers ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bright Brothers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,66 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 833,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at