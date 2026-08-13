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13.08.2026 06:31:29
Bright Brothers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bright Brothers lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,58 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,23 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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