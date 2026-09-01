Bright Dairy Food stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bright Dairy Food hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,24 Prozent auf 5,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bright Dairy Food 6,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at