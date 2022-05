Bright Health Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bright Health Group ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bright Health Group die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,320 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,84 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bright Health Group 874,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,242 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,74 Milliarden USD prognostiziert.

