Bright Horizons Family Solutions Aktie
WKN DE: A1KB0K / ISIN: US1091941005
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06.05.2026 00:02:49
Bright Horizons Family Solutions Inc Profit Falls In Q1
(RTTNews) - Bright Horizons Family Solutions Inc (BFAM) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $34.10 million, or $0.62 per share. This compares with $38.04 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, Bright Horizons Family Solutions Inc reported adjusted earnings of $44.61 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $712.22 million from $665.52 million last year.
Bright Horizons Family Solutions Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.10 Mln. vs. $38.04 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.66 last year. -Revenue: $712.22 Mln vs. $665.52 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.90 To $ 5.10 Full year revenue guidance: $ 3.075 B To $ 3.125 B
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