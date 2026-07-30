Bright Horizons Family Solutions Aktie
WKN DE: A1KB0K / ISIN: US1091941005
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30.07.2026 23:25:17
Bright Horizons Family Solutions Inc Profit Retreats In Q2
(RTTNews) - Bright Horizons Family Solutions Inc (BFAM) announced earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $40.635 million, or $0.79 per share. This compares with $54.775 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, Bright Horizons Family Solutions Inc reported adjusted earnings of $66.339 million or $1.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $779.178 million from $731.570 million last year.
Bright Horizons Family Solutions Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.635 Mln. vs. $54.775 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.95 last year. -Revenue: $779.178 Mln vs. $731.570 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.15 Full year revenue guidance: $ 3.085 B To $ 3.115 B
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