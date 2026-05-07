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07.05.2026 06:31:29
Bright Horizons Family Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bright Horizons Family Solutions hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Bright Horizons Family Solutions 712,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 665,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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