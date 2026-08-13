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13.08.2026 06:31:29
Bright Kindle Resources Investments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bright Kindle Resources Investments hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PHP je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen PHP, gegenüber 1,0 Millionen PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,04 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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