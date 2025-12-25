Bright Minds Biosciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bright Minds Biosciences hat am 23.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bright Minds Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Bright Minds Biosciences vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,780 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at