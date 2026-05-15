Bright Mountain: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bright Mountain hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,0 Millionen USD – eine Minderung von 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at