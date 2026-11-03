Bright Oceans Inter-Telecom A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bright Oceans Inter-Telecom A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 371,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at