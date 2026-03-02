02.03.2026 06:31:29

BrightGene Bio-Medical Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BrightGene Bio-Medical Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BrightGene Bio-Medical Technology A 0,030 CNY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 349,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,22 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

