BrightGene Bio-Medical Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BrightGene Bio-Medical Technology A lud am 30.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 353,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at