BrightGene Bio-Medical Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

BrightGene Bio-Medical Technology A hat am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 324,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at