BrightGene Bio-Medical Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BrightGene Bio-Medical Technology A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,33 Prozent auf 315,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte BrightGene Bio-Medical Technology A 336,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at