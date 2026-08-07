Brighthouse Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brighthouse Financial präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Brighthouse Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Brighthouse Financial 1,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 871,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at