Brighthouse Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brighthouse Financial hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,46 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Milliarden USD – ein Plus von 29,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brighthouse Financial 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,79 USD. Im Vorjahr hatte Brighthouse Financial 4,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at