Brighthouse Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Brighthouse Financial hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 13,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Brighthouse Financial ein Ergebnis je Aktie von -5,040 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,51 Prozent auf 1,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at