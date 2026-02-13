EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
|
13.02.2026 20:27:18
Brightline Dumps $20 Million in Eos Energy Amid Staggering 117% Stock Surge
On February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC reported selling out its entire position in Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), divesting 1,754,000 shares in a transaction estimated at $19.98 million.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC sold its entire holding in Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), disposing of 1,754,000 shares. The quarter-end position value dropped by $19.98 million.Eos Energy Enterprises, Inc. is a leading provider of grid-scale battery storage systems, leveraging proprietary zinc-based technology to address the needs of large-scale energy storage. With a focus on innovative, long-duration storage solutions, Eos Energy aims to support the transition to renewable energy by enabling reliable, flexible power delivery for utilities and large energy users. Its competitive edge lies in its differentiated battery chemistry and its ability to serve a broad range of customers in the evolving energy landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EOS Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EOS Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.