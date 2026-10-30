BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
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30.10.2026 11:33:20
BrightSpring Health Services, Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $100.14 million, or $0.45 per share. This compares with $55.84 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, BrightSpring Health Services, Inc. reported adjusted earnings of $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.4% to $4.213 billion from $3.334 billion last year.
BrightSpring Health Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $100.14 Mln. vs. $55.84 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.26 last year. -Revenue: $4.213 Bln vs. $3.334 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 15.900 M To $ 16.125 M
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