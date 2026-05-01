BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
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01.05.2026 12:09:44
BrightSpring Health Services, Inc. Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $148.77 million, or $0.67 per share. This compares with $29.54 million, or $0.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.5% to $3.613 million from $2.878 million last year.
BrightSpring Health Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $148.77 Mln. vs. $29.54 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.14 last year. -Revenue: $3.613 Mln vs. $2.878 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 14.73 M To $ 15.23 M
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