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03.08.2026 06:31:29
BrightSpring Health Services präsentierte Quartalsergebnisse
BrightSpring Health Services hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BrightSpring Health Services 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat BrightSpring Health Services mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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