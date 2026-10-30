BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
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30.10.2026 13:31:31
BrightSpring Health Services Raises Full-Year Outlook; Stock Rises In Pre-Market
(RTTNews) - BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG), a provider of home and community-based health services, Friday raised its full-year revenue and adjusted EBITDA guidance after reporting higher third-quarter results.
In premarket trading, BrightSpring shares were up more than 6% after closing Thursday at $60.22.
The company now expects full-year revenue of $15.900 billion to $16.125 billion, compared with its previous forecast of $15.100 billion to $15.425 billion.
Total adjusted EBITDA is now projected at $850 million to $860 million, up from the earlier range of $820 million to $845 million.
For the third quarter, net income increased to $100.14 million, or $0.45 per share, from $55.84 million, or $0.26 per share, a year earlier. Excluding certain items, adjusted earnings were $0.54 per share.
Revenue rose 26.4% to $4.213 billion from $3.334 billion in the prior-year quarter.
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Analysen zu BrightSpring Health Services Inc Registered Shs
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