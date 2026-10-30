BrightSpring Health Services Aktie

BrightSpring Health Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 13:31:31

BrightSpring Health Services Raises Full-Year Outlook; Stock Rises In Pre-Market

(RTTNews) - BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG), a provider of home and community-based health services, Friday raised its full-year revenue and adjusted EBITDA guidance after reporting higher third-quarter results.

In premarket trading, BrightSpring shares were up more than 6% after closing Thursday at $60.22.

The company now expects full-year revenue of $15.900 billion to $16.125 billion, compared with its previous forecast of $15.100 billion to $15.425 billion.

Total adjusted EBITDA is now projected at $850 million to $860 million, up from the earlier range of $820 million to $845 million.

For the third quarter, net income increased to $100.14 million, or $0.45 per share, from $55.84 million, or $0.26 per share, a year earlier. Excluding certain items, adjusted earnings were $0.54 per share.

Revenue rose 26.4% to $4.213 billion from $3.334 billion in the prior-year quarter.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BrightSpring Health Services Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu BrightSpring Health Services Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BrightSpring Health Services Inc Registered Shs 66,89 11,08% BrightSpring Health Services Inc Registered Shs
BrightSpring Health Services Inc 218,16 10,24% BrightSpring Health Services Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen