02.03.2026 06:31:29

BrightSpring Health Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BrightSpring Health Services äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,05 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,343 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,39 Milliarden USD erwartet.

BrightSpring Health Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BrightSpring Health Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,91 Milliarden USD im Vergleich zu 11,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12,75 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen