BrightSpring Health Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BrightSpring Health Services äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,05 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,343 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,39 Milliarden USD erwartet.

BrightSpring Health Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BrightSpring Health Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,91 Milliarden USD im Vergleich zu 11,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12,75 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at