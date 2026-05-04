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04.05.2026 06:31:29
BrightSpring Health Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BrightSpring Health Services hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat BrightSpring Health Services 3,61 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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