BrightView: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BrightView gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 614,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BrightView einen Umsatz von 599,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at