BrightView stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BrightView hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BrightView in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 717,6 Millionen USD im Vergleich zu 708,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at