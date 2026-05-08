BrightView verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BrightView hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BrightView -0,030 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 662,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 702,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at