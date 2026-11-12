BrightView zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BrightView lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BrightView ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 702,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 677,3 Millionen USD.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,370 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,71 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at