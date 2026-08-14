Brill Shoe Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brill Shoe Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,230 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Brill Shoe Industries mit einem Umsatz von insgesamt 133,7 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 5,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at