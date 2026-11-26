Brill Shoe Industries hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,21 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,060 ILS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Brill Shoe Industries mit einem Umsatz von insgesamt 132,3 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 9,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at