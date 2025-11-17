Brilliant Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brilliant Acquisition veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at