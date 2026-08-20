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20.08.2026 06:31:29
Brilliant Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Brilliant Acquisition hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Brilliant Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 180,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 67,09 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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