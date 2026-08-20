Brilliant Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brilliant Acquisition hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Brilliant Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 180,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 67,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at