Brilliant Earth Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Brilliant Earth Group A präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Brilliant Earth Group A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 110,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 99,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at