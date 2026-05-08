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08.05.2026 06:31:29
Brilliant Earth Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Brilliant Earth Group A ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brilliant Earth Group A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brilliant Earth Group A -0,030 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Brilliant Earth Group A mit einem Umsatz von insgesamt 99,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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