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13.11.2026 06:31:28
Brilliant Future Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Brilliant Future Registered hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Brilliant Future Registered 0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brilliant Future Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,9 Millionen SEK im Vergleich zu 20,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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