Brilliant Future Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brilliant Future Registered hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Brilliant Future Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Brilliant Future Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 91,02 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at