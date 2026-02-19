19.02.2026 06:31:28

Brilliant Future Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brilliant Future Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,10 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 23,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,450 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,350 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 85,92 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Brilliant Future Registered einen Umsatz von 85,56 Millionen SEK eingefahren.

