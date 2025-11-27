|
Brimag Digital Age stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brimag Digital Age lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,870 ILS je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brimag Digital Age im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,8 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 108,6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
