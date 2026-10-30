Brinker International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Brinker International hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,48 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at