Brinker International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brinker International ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brinker International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Brinker International 1,47 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at