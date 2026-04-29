Brinker International Aktie
WKN: 881396 / ISIN: US1096411004
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29.04.2026 12:29:47
Brinker International Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Brinker International Inc. (EAT) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $127.9 million, or $2.87 per share. This compares with $119.1 million, or $2.56 per share, last year.
Excluding items, Brinker International Inc. reported adjusted earnings of $129 million or $2.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $1.470 billion from $1.425 billion last year.
Brinker International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $127.9 Mln. vs. $119.1 Mln. last year. -EPS: $2.87 vs. $2.56 last year. -Revenue: $1.470 Bln vs. $1.425 Bln last year.
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