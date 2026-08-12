Brinker International Inc. Reports Climb In Q4 Profit

(RTTNews) - Brinker International Inc. (EAT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $131.1 million, or $2.99 per share. This compares with $107.0 million, or $2.30 per share, last year.

Excluding items, Brinker International Inc. reported adjusted earnings of $134.9 million or $3.07 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.1% to $1.535 billion from $1.461 billion last year.

Brinker International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $131.1 Mln. vs. $107.0 Mln. last year. -EPS: $2.99 vs. $2.30 last year. -Revenue: $1.535 Bln vs. $1.461 Bln last year.

Full Year Fiscal 2027 Guidance: Total revenues-$6.15 billion - $6.27 billion Net income per diluted share, excluding special items, non-GAAP-$12.60 - $13.40