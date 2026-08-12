Brinker International Aktie
WKN: 881396 / ISIN: US1096411004
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12.08.2026 12:57:21
Brinker International Inc. Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Brinker International Inc. (EAT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $131.1 million, or $2.99 per share. This compares with $107.0 million, or $2.30 per share, last year.
Excluding items, Brinker International Inc. reported adjusted earnings of $134.9 million or $3.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.1% to $1.535 billion from $1.461 billion last year.
Brinker International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $131.1 Mln. vs. $107.0 Mln. last year. -EPS: $2.99 vs. $2.30 last year. -Revenue: $1.535 Bln vs. $1.461 Bln last year.
Full Year Fiscal 2027 Guidance: Total revenues-$6.15 billion - $6.27 billion Net income per diluted share, excluding special items, non-GAAP-$12.60 - $13.40
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