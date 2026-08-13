Brinker International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brinker International hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Milliarden USD – ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brinker International 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,53 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,32 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Brinker International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,78 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 5,80 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at