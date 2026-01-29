Brinker International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brinker International hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brinker International ein EPS von 2,61 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Brinker International 1,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at