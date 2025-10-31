Brinker International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brinker International hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Brinker International mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at