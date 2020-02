Brinkhaus warnt vor "reinem Männerbund" für nächste CDU-Führung

FRANKFURT (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die CDU angesichts der vier möglichen Kandidaten für den Parteivorsitz davor gewarnt, ein Führungsteam ohne Frauen aufzustellen. "Mit einem reinen Männerbund können wir nicht erfolgreich sein", sagte er der Düsseldorfer Rheinischen Post am Wochenende. Allerdings räumte er ein, dass es der Partei auch nach der Ära von Kanzlerin Angela Merkel an Frauen in der ersten Reihe mangele. Die CDU müsse sich breiter aufstellen und auf den wichtigen Positionen Frauen haben ebenso wie junge Leute und Menschen mit Migrationshintergrund, sagte Brinkhaus.

February 23, 2020 07:45 ET (12:45 GMT)