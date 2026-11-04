Brink's Maintains FY26 Organic Revenue Growth Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, The Brink's Co. (BCO) initiated its adjusted earnings and revenue guidance for the fourth quarter. The company also maintained its organic revenue growth outlook for the full-year 2026.

For fourth quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $2.45 to $2.80 per share on revenues between $1.365 billion and $1.415 billion.

Looking ahead to fiscal 2026, the company continues to project revenue growth in the mid-single digits.

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